Jezus, God en de TT: een bijzondere combinatie

ASSEN - Wie altijd naar het TT Festival gaat, is ze vast weleens tegengekomen. De mensen die het evangelie verkondigen aan de feestgangers. Al tientallen jaren staan ze in de binnenstad van Assen om mensen te vertellen over het geloof.

We willen mensen nieuwsgierig maken Sylvia Sulman

Hun missie is niet zozeer om 'zieltjes te redden', zegt Sylvia Sulman uit Smilde. Zij is nu zo'n zes, zeven jaar betrokken bij de TT-actie van de evangelisten. "Het gaat mij erom dat mensen gaan nadenken. Wat ze er dan mee doen, dat is aan hen. Zij maken zelf die keuze."Op het eerste gezicht lijkt het een gekke combinatie: een groots motorfeest en het geloof. En dat ook nog eens met veel mensen die de nodige biertjes hebben gedronken. "Nou, soms zijn ze juist heel open als ze dronken zijn", lacht Sulman. "Je kan alsnog goede gesprekken hebben. Maar soms ook juist niet, dat heb je soms gewoon."De TT is geen onbekende voor Sulman. Ze woont in Smilde en groeide op in Beilen. Dorpen waar de TT leeft. "Wij hadden vroeger altijd TT-gasten die in onze tuin kampeerden. We woonden in een boerderij, mijn oma stelde dan altijd drie of vier plekken beschikbaar voor kampeerders." En nu staat ze tijdens de TT te praten over haar geloof.Het geloof opdringen doen ze naar eigen zeggen niet. "Mensen komen meestal juist op ons af. Maar er zijn wel mensen in onze groep die heel enthousiast op anderen afstappen, maar daar hebben we wel afspraken over. Dat klinkt allemaal veel zwaarder dan is het hoor, maar we moeten elkaar gewoon respecteren."Aan de hand van ballonnen, puzzels en rebussen proberen de evangelisten met mensen in gesprek te komen. "We gebruiken die hulpmiddelen om mensen nieuwsgierig te maken." Zo is er bijvoorbeeld een puzzel, waarbij een houten voorwerp door drie verschillende vormen moet worden geduwd: een rondje, een driehoekje en een vierkantje. Al snel kom je erachter dat dat niet werkt. Maar de achterliggende boodschap is volgens de groep dat met God alles mogelijk is. "Bekijk het eens andersom. Er zijn oplossingen waardoor iets wel mogelijk wordt", is de overtuiging van Sulman.De TT-actie begon 36 jaar geleden. Verschillende christelijke gemeentes stonden hun evangelisatiewerk te doen tussen de campinggasten op de befaamde en misschien zelfs wel beruchte TT-campings in Witten. Uiteindelijk zijn ze richting het centrum van Assen gegaan. Inmiddels wordt de TT-actie georganiseerd door de Evangelische Gemeente Assen, maar zijn ook gelovigen van andere gemeenten hierbij betrokken.De hele TT-week is de Evangelische Gemeente Assen druk bezig om haar boodschap te verspreiden. Op de dinsdagavond begint de groep met een soort bijbelstudie. Vanaf woensdagochtend is men op het Koopmansplein in de stad te vinden. "En 's avonds gaan we de straat op, maar dan bij de Rolderstraat", vertelt Sulman. "Tegenover het Leger des Heils, in de buurt van de kermis, hebben we onze thuisbasis."Volgens Sulman hebben we het hier niet over een handjevol mensen dat over het geloof staat te praten. "Je hebt het per avond echt wel over zo'n dertig man. We zijn met een grote groep." En ook al doet ze het al jaren, de eerste avond is voor haar toch altijd op een bepaalde manier weer spannend. "Ik moet altijd wel even op gang komen. Maar dan begin ik met mijn ballonnen en dat komt het wel weer goed", lacht ze.Volgens Sulman wordt er vooral positief gereageerd door het feestende publiek, dat vooral uit jongeren bestaat. "Mensen vinden het lief wat wij doen", stelt ze. "En de mensen die niets met het geloof te maken willen hebben, die lopen vaak wel door."