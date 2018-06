'Kwaliteit Drèents Liedtiesfestival elk jaar hoger'

EMMEN - Morgen is de grote finale van het Drèents Liedtiesfestival in het Atlas Theater in Emmen. Tien kandidaten strijden om de titel. Het is de zevende keer dat het festival wordt gehouden.

"We zitten wat de voorbereiding betreft in de laatste loodjes", zegt organisator Bert Kamping. We merken dat de kwaliteit van de liedjes omhoog is gegaan. Elke editie weer werd de lat hoger gelegd. Dus als je in de finale wil komen moet je steeds betere liedjes schrijven."Ook de stijl van de liedjes is in de loop der jaren veranderd, vertelt Kamping. "Vroeger had je vooral luisterliedjes. Tegenwoordig zijn de liedjes vlotter en steeds meer deelnemers kiezen een eigen stijl. Sommigen zetten de versterker open en gaan er vol met de gitaren in."De winnaar van vorig jaar, Isa Zwart, had na het Liedtiesfestival niet te klagen over belangstelling. "Isa heeft nationale aandacht gehad en heeft aan het internationale festival voor minderheidstalen meegedaan", zegt Kamping. "Ze heeft haar hele kalender volstaan met optredens. Dat vindt ze geweldig. En ook finalisten die niet gewonnen hebben, worden vaker uitgenodigd voor festivals en hebben meer optredens."Wie er morgen wint wordt bepaald door een vakjury en een publieksjury. "Iedereen kan zijn stem uitbrengen met sms. Het publiek bepaalt voor een kwart mee wie de winnaar wordt", aldus Kamping.Het Drèents Liedtiesfestival wordt morgen live uitgezonden op TV Drenthe en de website van RTV Drenthe.