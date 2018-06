Verkeersles op eigen schoolpein

Deel dit artikel:











De leerlingen maken goed gebruik van het nieuwe verkeersplein (foto: RTV Drenthe/Dylan de Lange)

ASSEN - Kindcentrum Baggelhuizen heeft haar eigen verkeerspark op het schoolplein. Vanochtend opende wethouder Harmke Vlieg het met een fietsritje over het parcours. Daarna reikte ze het Drents Verkeersveiligheidslabel uit aan de school.

"Deze school heeft zich ingezet voor verkeersveiligheid", legt Vlieg uit. "Ze hebben een plan gemaakt, veilige routes bedacht naar de gymzaal en de bibliotheek en met de kinderen en ouders een verkeersplein gerealiseerd. Daarom verdienen ze het Drents Verkeersveiligheidslabel."



Het DVL is een kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid. Belangrijk hierbij zijn de verkeerslessen op scholen, de ouderparticipatie en een verkeersveilige omgeving.



Leerlinge Cécilia is erg blij met het verkeersplein: "In de klas zit je op een stoel, te luisteren, maar hier kan je gewoon rondrijden en verkeersregels leren. Dat is veel leuker." Daar is haar klasgenoot Bakr het mee eens: "Het is hier veiliger dan buiten het schoolplein." Zijn eigen fiets is kapot, maar totdat die gemaakt is kan hij op het schoolplein oefenen.



"Leerlingen krijgen hier wekelijks verkeersles en dat kan nu ook buiten in de praktijk, maar nog wel op het plein", vertelt schooldirectrice Randi van Beekum. "Daarnaast verzorgen vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland vandaag twee lessen aan groep 7 en 8." Een gaat over appen in het verkeer en in de andere les wordt leerlingen geleerd om te fietsen met een zware rugzak.



Max uit groep 8 vond het niet lastig: "Een boek prikte een beetje in m'n rug, maar verder ging het fietsen met de zware tas goed. Volgend jaar zal ik daar wel vaker mee moeten fietsen, als ik naar de middelbare school ga."