Huisvrouwen en gemeenteraad vreesden voor de komst van de radiotelescoop Dwingeloo De radiotelescoop bij Dwingeloo kort na de bouw (foto: archief Astron)

DWINGELOO - Toen in 1952 de plannen voor de bouw van een radiotelescoop werden ontvouwen, ontstond er onrust in de gemeente Dwingeloo. De gemeenteraad nam met algemene stemmen een motie aan tegen de komst van "Europa's grootste radiospiegel".

Geschreven door Lydia Tuinman

Deze afkeer van de raad viel, volgens Dagblad de Tijd van 31 augustus 1953, "te verklaren door het feit dat de radiospiegel zeer gevoelig is, waardoor in grote omtrek motoren, zelfs die van bromfietsen, geweerd moeten worden. Dit zou meebrengen dat bijvoorbeeld de motoren van landbouwtrekkers afgeschermd dienen te worden. Volgens de gemeenteraad van Dwingeloo zal hierdoor in een groot gedeelte van de gemeente een 'dode hoek' ontstaan, wat ernstig afbreuk zal doen aan het toeristenbezoek."



Toeristentrekker

Huisvrouwen vreesden dat zij hun strijkijzers en stofzuigers aan de wilgen zouden moeten hangen vanwege de storende werking op de schotel, om diezelfde reden was er sprake van het omleggen van een weg, omdat het verkeer de ontvangst van de schotel zou storen. Maar de middenstand van Dwingeloo nam stelling tegen de gemeenteraad: de ondernemers meenden juist dat de radiospiegel een toeristentrekker zou blijken.



Lantaarnplaatjes

Burgemeester Stork voelde zich door alle commotie geroepen om tijdens een voorlichtingsbijeenkomst de vooroordelen weg te nemen. Met de hulp van professor Oort informeerde hij het gehoor 'met lantaarnplaatjes’ over wat een dergelijk apparaat precies is en hoe weinig overlast er van te duchten valt. Burgervader Stork besloot zijn betoog met de woorden van de Commissaris der Koningin in de provincie Drenthe, meester Cramer: "Een gemeente moest er voor vechten zoiets binnen haar grenzen te krijgen.”



Ontzenuwd

De voorlichtingsbijeenkomst blijkt een succes. Op 7 januari 1954 meldt het Nieuwsblad van het Noorden: "Het geheimzinnig waas rond de kwestie van de in Dwingeloo op te stellen radiotelescoop is gisteravond in een voorlichtingsavond opgetrokken door een belangwekkende uiteenzetting van prof. dr Oort van de Sterrewacht te Leiden. Bovendien zijn de meeste bezwaren, die indertijd in de gemeenteraad naar voren gebracht werden, door de geleerde ontzenuwd. Men kan nu verwachten, dat binnen afzienbare tijd met de bouw van de installatie begonnen zal worden."



