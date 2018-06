Medewerkers dagbesteding De Wiekslag in Klazienaveen onwel

KLAZIENAVEEN - Bij zorginstelling De Wiekslag aan de Langestraat in Klazienaveen hebben meerdere medewerkers vanmiddag last gekregen van hun keel.

Het is onbekend waar de klachten vandaan kwamen. De brandweer heeft metingen verricht, maar geen bijzonderheden aangetroffen.Vijf medewerkers zijn ter plekke onderzocht. Eén persoon is overgebracht naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. De medewerkers mogen inmiddels weer naar binnen.In 2014 werd ook een aantal mensen onwel na een vreemde lucht in de Wiekslag