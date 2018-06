Deel dit artikel:











Kans op zware onweersbuien: code oranje voor Drenthe Code oranje in Drenthe (foto: pixabay.com)

DE BILT - Het KNMI heeft code oranje afgekondigd voor de provincies Drenthe en Groningen wegens kans op zware onweersbuien. Hierbij is er kans op veel neerslag en wateroverlast, hagel en windstoten.

De organisatie van verschillende avondvierdaagsen besluiten later vanmiddag of de laatste etappe vanavond doorgaat. Een middelbare school in Emmen heeft besloten om leerlingen een uur eerder naar huis te sturen in verband met de verwachte onweersbuien.



Ook in Overijssel, Gelderland, Flevoland, het IJsselmeergebied en het Waddengebied kunnen pittige onweersbuien ontstaan. Hiervoor is code geel afgegeven.