Man die Djamila misbruikte en doodde legt zich neer bij straf

ASSEN/HOOGEVEEN - Freddy D. ziet af van hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank in Assen. De man misbruikte en doodde de 12-jarige Djamila uit Hoogeveen. Hij werd afgelopen dinsdag veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging.

De straf was gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie, dat daarom ook niet in hoger beroep gaat. De 47-jarige D. wurgde Djamila op 14 oktober vorig jaar in zijn auto op een landweggetje bij het Overijsselse gehucht Punthorst. Hij verklaarde bij de politie dat hij verliefd was op Djamila en dat hij met haar wilde vrijen.Freddy D., die volgens deskundige verminderd toerekeningsvatbaar is, liet het meisje toekijken toen hij zichzelf bevredigde. Het meisje begon te gillen en omdat D. bang was dat voorbijgangers hem met het meisje zouden zijn kneep hij de keel van Djamila dicht. 's Avonds bracht hij haar lichaam naar het politiebureau in Assen, waar hij zijn gruwelijke daad bekende.