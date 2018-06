Laatste avond van wandelvierdaagse valt in het water [update]

ASSEN - De avondvierdaagsen in Assen en Emmen gaan vanavond opnieuw niet door in verband met zware onweersbuien. In Drenthe is code oranje van kracht tot 18.00 uur, maar volgens RTV Drenthe-weerman John Havinga betekent dat niet dat het onweer dan ook is afgelopen.

In Assen stond de intocht op het programma. De medailles kunnen in Assen tot 19.00 uur vanavond opgehaald worden op het startbureau. Het evenement in de provinciehoofdstad wordt niet op een later tijdstip ingehaald.In Zuidwolde is besloten om alleen de 5 kilometer door te laten gaan. Deze loop start om 18.30 uur.Ook in Gieten wordt alleen de 5 kilometer gelopen. Deze route loopt volledig door het dorp, waardoor er de mogelijkheid is om te schuilen als dat nodig is. Wie het weer niet vertrouwt mag rond 20:30 uur de medaille afhalen in de sporthal van Gieten. Hier is ook de start van de wandeltocht.In Roden vervalt de 10 kilometer ook en mag iedereen de 5 kilometer lopen. Vanaf 18.45 uur kan er gestart worden. De organisatie meldt wel dat ze alsnog kan besluiten om de tocht af te gelasten als het weer tegenzit. Mocht dat het geval zijn, dan worden er wel medailles uitgedeeld. "Wat er ook gebeurt, iedereen kan tot 21.00 uur een medaille afhalen in de sporthal", aldus de organisatie.Smilde besloot op het laatste moment dat iedereen 5 kilometer gaat lopen. Daar is de start om 19.00 uur.In Beilen komen de etappes tot aan de Markt voor alle afstanden te vervallen. Vanaf de Markt gaat het programma wel door tot aan de Rozenlaan. Wandelaars kunnen verzamelen op de Markt om 19:15 uur en vertrekken rond 19:30 uur achter de muziek aan. Vanaf 19:15 kunnen de medailles gehaald worden bij café bar het Zwaantje, zodat de lopers met medaille de tocht afleggen.De zware onweersbuien, met veel regenwater in korte tijd en ook hagel, zijn inmiddels zoals verwacht gearriveerd in Drenthe. Er is zelfs kans op flinke windstoten of -vlagen en windhoos-achtige verschijnselen bij deze zware buien, volgens weerman Havinga. Deze buien komen over allerlei plaatsen in de oostelijke helft van de provincie en trekken de komende uren naar het midden van Drenthe.Het KNMI heeft voor deze buien een code oranje gegeven, die geldig is tot 18:00 uur. "Ik verwacht dat de buien plaatselijk wel iets langer kunnen aanhouden tot 19:00 uur of 20:00 uur. Daarna gaat de activiteit eruit en wordt het wisselend bewolkt, met vanavond en vannacht buiïge regen en soms een klap onweer", aldus John Havinga.