Live Wedstrijd van de Week: Futsal LTC - HZV Het Vennewater [afgelopen] Vanavond neemt LTC Assen het op tegen HZV Het Vennewater (foto: archief RTV Drenthe)

WEDSTRIJD VAN DE WEEK - Vanavond is de zaalvoetbalwedstrijd van futsal LTC uit Assen tegen HZV Het Vennewater de Wedstrijd van de Week. De wedstrijd is live te volgen bij RTV Drenthe.

Het is de tweede finalewedstrijd in de strijd om een plek in de eerste divisie, het een na hoogste niveau van Nederland. Nog niet eerder wist een Drentse ploeg zich voor dit niveau te plaatsen. De wedstrijd begint vrijdag om 21:00 uur, de uitzending op internet begint vijf minuten eerder.