Wat de spoorlijn tussen Zwolle en Meppel en de koningsvaren met elkaar te maken hebben De koningsvaren (foto: Free Nature Images/Jan van der Straaten)

Hij is 150 jaar oud, is twee meter hoog en kan wel een doorsnee krijgen van drie meter. En de kans dat je hem weleens hebt gezien is groot: hij staat namelijk langs de spoorlijn tussen Meppel en Zwolle, bij Staphorst om precies te zijn. We hebben het over de koningsvaren.





Spoorlijn

De komst van de koningsvaren bij Staphorst heeft alles te maken met de spoorlijn die er loopt. Sporen van de plant zijn er namelijk terechtgekomen toen de spoorlijn tussen Meppel en Zwolle werd aangelegd. "De sporen komen vermoedelijk van de leiddijk die achter het spoor ligt, of misschien zelfs wel uit het Reestdal", vertelt ecoloog Piet Bremer.



Hoewel de plant er dus al heel wat jaren staat, moet het er vroeger wel anders uit hebben gezien. Nu is het langs de spoorlijn dichtbegroeid, maar 150 jaar geleden moet het er kaal zijn geweest. Een varen kan namelijk alleen ontkiemen op kale gronden.



Eeuwenoud

Maar is het nu bijzonder dat de koningsvaren zo oud is? Bremer denkt van niet. "We denken bij planten vaak dat ze niet zo oud worden. Dat komt omdat we naar bomen kijken. Daarvan weten we dat als ze heel dik zijn, ze ook heel oud zijn. Maar ook planten, zoals varens, kunnen als ze blijvend zijn heel oud worden. Ze worden steeds groter en nemen steeds meer ruimte in."







Zaterdag in ROEG! zie je meer over de koningsvaren, maar ook ander natuurnieuws. ROEG! is zaterdag vanaf 17.10 uur te zien op RTV Drenthe. Varens zijn vaatplanten die zich, net als mossen en algen, voortplanten door middel van sporen. De plantensoort is al heel oud en ontstond ongeveer 400 miljoen jaar geleden. De plant komt over de hele wereld voor en er zijn duizenden soorten van.