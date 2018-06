Provincie trekt voorstel vijf miljoen voor WK wielrennen 2020 terug

ASSEN - Gedeputeerde Staten van Drenthe trekken het voorstel om het WK wielrennen in 2020 financieel te steunen terug. Dat betekent dat het Drents Parlement woensdag ook geen besluit neemt.

GS hebben zojuist een brief gestuurd aan Provinciale Staten. Het Drents provinciebestuur trekt het voorstel om vijf miljoen euro beschikbaar te stellen in, omdat de Staten van Groningen woensdag 'nee' zeiden tegen hun vereiste bijdrage van 5,8 miljoen euro.De provincies Drenthe en Groningen zouden samen zo'n elf miljoen van de in totaal 16 miljoen bijdragen, wat nodig is om het internationale wielerevenement naar het Noorden te halen in 2020. Het ministerie van VWS zou 2 miljoen betalen, en het bedrijfsleven 3 miljoen."Door het besluit van Provinciale Staten van Groningen afgelopen woensdag om niet bij te dragen, is een nieuwe werkelijkheid ontstaan. Onder deze omstandigheden kunnen wij geen sluitend voorstel WK Wielrennen 2020 met u bespreken", aldus GS in een brief aan Provinciale Staten. "Vanzelfsprekend is er teleurstelling over de ontstane situatie", schrijven GS.Het intrekken van het voorstel voor de Statenvergadering van komende woensdag betekent nog niet dat het WK wielrennen 2020 helemaal van de baan is. Er wordt door partijen nog druk gewerkt aan een alternatief scenario, om het evenement toch gefinancierd te krijgen. Daar is wel haast bij, want tussen 18 en 21 juni is er een UCI-congres waar een besluit valt over toewijzing van het WK wielrennen.