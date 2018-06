Video: dassen zijn bang voor onweer

Het onweert de laatste tijd nogal eens en niet iedereen vindt dat fijn. Maar het zijn niet alleen mensen, die bang kunnen zijn voor onweer. Dat zien we deze week op beelden van de cameraval van Tonnie Sterken.

Op de cameravalbeelden zie we een dassenfamilie die lekker buiten op de burcht rondloopt. Totdat de eerste lichtflitsen komen. Binnen no time vluchten de dassen de burcht in.Vorige week hadden we niet één, maar twee filmpjes. Daarop zagen we indrukwekkende beelden van een zeearend, die onder andere in het Zuidlaardermeergebied leeft en broedt.