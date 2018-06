Deel dit artikel:











Gerald Aukes al na één seizoen weg bij DOS'46 Gerald Aukes al na één seizoen weer weg bij DOS'46 (foto: RTV Drenthe)

KORFBAL - Hoofdtrainer Gerald Aukes vertrekt na dit seizoen bij DOS'46 uit Nijeveen. Volgens hem was er geen goede klik met de groep. Zowel bestuur als trainer betreuren de beslissing.

Geschreven door Karin Mulder

"We vinden het heel jammer dat we zo snel afscheid moeten nemen van de hoofdtrainer"", aldus voorzitter Frank Meulenkamp. "We zijn een proces ingegaan en dat heeft helaas niet gebracht wat we ervan hadden gehoopt."



Aukes was één jaar in dienst bij DOS'46 en vindt het zelf ook jammer. "De door mij ingezette lijn heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. We hebben de afgelopen periode bekeken of dit bij te sturen was. Dat is helaas niet gelukt", aldus Aukes.



De club gaat naarstig op zoek naar een nieuwe trainer. "Het is laat in het seizoen, maar ik heb het volste vertrouwen dat de functie goed wordt ingevuld", besluit voorzitter Meulenkamp.