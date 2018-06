Renate Groenewold blijft hopen op WK wielrennen 2020

ASSEN - Renate Groenewold, kartrekker van het WK wielrennen 2020, gaat niet bij de pakken neer zitten na het nieuws dat Gedeputeerde Staten van Drenthe het voorstel terugtrekken om het WK financieel te steunen.

De bedoeling was dat het WK in Drenthe en Groningen georganiseerd zou worden. Vorige week bleek echter dat Groningen er geen geld in gaat steken. Vandaag werd duidelijk dat ook Drenthe 'nee' zegt tegen hun vereiste bijdrage van vijf miljoen euro.Toch is Groenewold nog positief, al geeft ze eerlijk toe dat het allemaal wel spannend wordt. "Ik zie het zeker nog hoopvol in. We kijken momenteel wat de andere mogelijkheden zijn." Groenewold geeft aan dat het WK wielrennen in Drenthe nog niet definitief van de baan is."De reactie van Drenthe is een logisch vervolg op het Groningse besluit. De combinatie zoals die er lag, een samenwerking tussen beide provincies, is van de baan. Nu Groningen er vanaf ziet, betekent het dat we een gat in de begroting hebben. Nu moeten we kijken wat er wel mogelijk is."Gisteren zijn verschillende bedrijven met elkaar in gesprek geweest, geeft Groenewold aan. "Iedereen ziet dat er kansen liggen om het noorden op de kaart te zetten en om maatschappelijke spin-off te krijgen." Wat de gesprekken hebben opgeleverd, is nog niet duidelijk.Groenewold blijft dus strijdvaardig, ondanks dat de deadline voor de eerste tocht van het WK met rasse schreden nadert. Tussen 18 en 21 juni is er een UCI-congres waar een besluit valt over toewijzing van het WK wielrennen. "Ik ben topsporter. En als je niet gelooft dat je uiteindelijk een keer kunt winnen, dan wordt je ook nooit kampioen. Ik kan alleen niet garanderen dat het gaat lukken allemaal. Maar het enthousiasme in Drenthe is enorm, dat hebben we gemerkt. Op de achtergrond wordt nu hard gewerkt."