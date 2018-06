Deel dit artikel:











Wijlen Tonny Roosken: icoon betaald voetbal Drenthe Tonny Roosken (foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Tonny Roosken uit Klazienaveen maakte in veertien seizoenen betaald voetbal in Drenthe 229 doelpunten. Daarmee groeide hij uit tot een ware legende. Vanaf 1957 speelde hij voor vv Zwartemeer dat vanaf 1966 verder ging onder de naam Sportclub Drente.

Geschreven door Karin Mulder

Vorig jaar september overleed Roosken op 82-jarige leeftijd.



De transfersom om de beweeglijke spits bij de Ericase Boys los te weken was 3000 gulden. En ondanks dat er tijdens zijn carrière belangstelling voor hem was van andere clubs bleef de spits Drenthe altijd trouw. Dat had vooral te maken met zijn winkel in huishoudelijke artikelen.



600 gulden per jaar

"Als ik in loondienst was geweest was ik misschien wel naar een andere club gegaan. Maar ik kon niet leven van betaald voetbal. De eerste paar jaar kreeg ik 600 gulden. Later werd dat 1500 gulden en daar kwamen wat premies overheen. Nog weer later, bij Sportclub Drente, was het rond de 2500 gulden", verklaarde Roosken.