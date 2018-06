Deel dit artikel:











Van der Vlag gaat nog jaar door bij FC Emmen; Engbers en Deiman maken stap Peter van der Vlag met keeperstrainer Richard Moes

VOETBAL - Peter van der Vlag heeft zijn contract bij FC Emmen met een jaar verlengd. De 40-jarige doelman is bezig aan zijn tweede periode bij de Drentse club. Van 2012 tot 2014 was hij eerste doelman en sinds zijn terugkeer vorig zomer, na een periode bij FC Groningen, is hij reserve achter Dennis Telgenkamp en Kjell Scherpen.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Hij speelde in het succesvolle seizoen, waarin Emmen geschiedenis schreef en promoveerde naar de eredivisie, geen enkele minuut mee. De ervaren doelman had en houdt vooral een coachende rol voor zijn collega-keepers en de overige spelers.



Als Van der Vlag komend seizoen minuten maakt, waren alleen Jan Jongbloed, Rob van Dijk, Sander Boschker en Albert van der Steen ouder toen ze in actie kwamen op het hoogste niveau van Nederland.



De geboren Wildervanker begon zijn voetballoopbaan in 1997 bij Veendam. Daarna speelde hij voor Go Ahead Eagles, Cambuur, opnieuw Veendam en Go Ahead Eagles, FC Emmen, FC Groningen en nu dus weer Emmen. In totaal speelde hij 529 competitieduels in het profvoetbal.



Kjelt Engbers en Rob Deiman

Naast het nieuws van Peter van der Vlag maakte FC Emmen ook bekend dat verdediger Kjelt Engbers en middenvelder Rob Deiman de overstap maken van FC Emmen JO19. Beide spelers trainden de laatste maanden al volop mee met de A-selectie.