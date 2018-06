Boerenslimheid uit de Middeleeuwen nog steeds zichtbaar in Drents Landschap

Gold boerenslimheid al in de Middeleeuwen? Landschapsecoloog Gert Jan Baaijens denkt van wel. De middeleeuwse boeren hadden een slim systeem bedacht om hun hooilanden te bevloeien. En als je goed kijkt, zie je daar bij Mantinge nog sporen van.

Eeuwenlang hebben boeren hun graslanden bevloeid om zo meer hooi te krijgen. Om dat voor elkaar te krijgen, legden boeren zeer uitgebreide watersystemen aan. Hiermee brachten ze het water naar hun land. Tot het kunstmest werd uitgevonden, toen werden deze systemen als ouderwets gezien."De bedoeling van het vloeien was om de zoden vorstvrij te houden", legt Baaijens uit. "Op het moment dat de vorst de grond indringt, en met name veengronden zijn daar erg gevoelig voor, betekent dat dat er een laag ijs in de grond wordt gevormd en die zorgt ervoor dat de wortels afbreken en dat was rampzalig."Baaijens vindt het zonde dat de systemen uiteindelijk zijn verdwenen. "Ik heb altijd het idee dat onze voorvaderen niet achterlijk waren, want een achterlijke boer ging dood van de honger. Ze dachten wel vier keer na voordat ze een schop in de grond zetten, want dat kostte energie. Voor energie had je graan nodig en dat moesten ze weer zelf verbouwen."