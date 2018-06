Henk Jumelet over WK wielrennen: de bal ligt bij Groningen

ASSEN - Groningen zegt 'nee' tegen de miljoeneninvestering voor het WK wielrennen en nu dreigt ook Drenthe een streep door het wielerspektakel te halen. Het gedeelde WK, dat in 2020 moet plaatsvinden, heeft een investering van beide provincies nodig.

Gedeputeerde Henk Jumelet ziet het proces met lede ogen aan. "Nu de nieuwe situatie is ontstaan, kunnen we als Drenthe geen sluitend voorstel van WK 2020 voorleggen. Dan rest ons maar één uitkomst: het voorstel terugtrekken."Jumelet kan niet anders constateren dan dat er een gat in de begroting is geschoten. "We hebben een subsidieverzoek gekregen van de organisatie van dat WK. Groningen heeft die ook gekregen en die hebben er al over gesproken. Wij zouden daar aanstaande woensdag een besluit over nemen. Het neigde ernaar dat Drenthe positief was. Na het besluit van Groningen was er daarom ook teleurstelling."Jumelet vermoedt dat Groningen momenteel toch aan het nadenken is wat de mogelijkheden zijn. Volgens de gedeputeerde zijn er wel een paar. "Ik begin maar altijd bij het begin en dat is vragen aan Groningen 'is dit nu het laatste wat jullie ons te vertellen hebben?'"Jumelet vervolgt: "Ik weet dat de teleurstelling net zo groot is in Groningen over het besluit. Ik vind het daarom correct om hen eerst te vragen wat ze gaan doen. De bal ligt bij hen."Over eventuele investeringen van Drentse gemeenten, zoals Assen en Emmen, is volgens Jumelet niet gesproken. "Wij houden het bij onze vijf miljoen, dat vinden wij ook veel geld. Als anderen willen bijdragen, dan zou dat mooi zijn."