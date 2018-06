Deel dit artikel:











Proef om wulpen te beschermen werpt eerste vruchten af Het snaveltje van de Wulp priemt al door de schaal van het ei. Nog één dag... (foto: RTV Drenthe / Robbert Oosting)

WESTERBORK/ERM - De wulp wordt al een aantal jaren bedreigd en daarom hebben werkgroep Grauwe Kiekendief en het Drentse Landschap de handen ineengeslagen.

Tien nesten in Drenthe worden beschermd met rasters en dat lijkt z'n vruchten af te werpen.



"De stand is flink afgenomen de afgelopen jaren, we schatten dat in Drenthe nog 650 broedparen zijn", zegt Henk Jan Ottens van de werkgroep grauwe kiekendief. "De wulp is van oorsprong een heidevogel, daar zijn ze verdwenen door teveel roofvijanden. Nu is het een boerenlandvogel, daar probeert hij nu z'n plek te vinden."



Stroomdraad

Wulpen broeden op de grond en maken hun nest in hoog gras. Boeren maaien keurig om de nesten heen, maar het stuk gras met het nest wordt snel opgemerkt door roofdieren.

"We helpen daarom een beetje", zegt Ottens. "We omrasteren de nesten met stroomdraad en dat houdt alles wat zin in een ei heeft buiten de deur. Dan moet je denken aan vossen en kraaien. En dat lijkt te werken want de eerste jongen zijn al geboren."