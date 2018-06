Zware buien zorgen voor overlast in oosten van Drenthe

EMMEN - De onweersbuien die aan het einde van de middag over onze provincie trokken, hebben in verschillende plaatsen voor overlast gezorgd. Met name in het oosten van de provincie viel erg veel hemelwater.

In de provinciehoofdstad Assen leek de overlast uiteindelijk mee te vallen, een paar buien en een enkele klap onweer was alles wat daar naar beneden kwam. In Emmen en omstreken was dat een ander verhaal. In Witteveen is 60 millimeter regenwater gevallen.Een zorgcentrum in Emmer-Compascuum kreeg te kampen met wateroverlast, net als woningen in de Beekpunge in Schoonebeek. Ook in Nieuw Buinen stonden er straten blank:In Emmen was het verschil tussen stoep en straat nauwelijks nog te zien:Er was niet alleen overlast, hier en daar werd ook plezier gemaakt:Zo ook in de radiostudio bij RTV Drenthe:Rond 19:00 uur was in het grootste deel van de provincie het weerbeeld weer rustig. Wil je weten wat voor weer het morgen wordt? Kijk dan op rtvdrenthe.nl/weer en blijf op de hoogte!