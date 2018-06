'Defensie liet mensen bewust onveilig werken met kankerverwekkende verf'

COEVORDEN/TER APEL- Defensie is aansprakelijk voor de gezondheidsklachten die medewerkers hebben opgelopen door het werken met kankerverwekkende chroom-6-verf. Dat blijkt uit een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waar de NOS de hand op heeft weten te leggen.

Hoewel de uitkomsten positief lijken voor de slachtoffers, ziet letselschade-expert Yme Drost uit Hengelo het toch nog somber in. "Ik schat dat zo'n 80 procent van de slachtoffers die ik bijsta buiten de boot valt, omdat er onvoldoende bewijs is dat hun ziekte is veroorzaakt door chroom-6." Drost denkt dat hen daarom niets anders rest dan een gang naar de rechter, om toch in aanmerking te komen voor een schadevergoeding. Volgens het rapport wist het ministerie van de schadelijke effecten van chroom-6 houdende verf, maar werd die kennis niet gedeeld met werknemers en bedrijfsartsen. Evenmin zorgde Defensie voor een veilige werkplek of afdoende beschermingsmaatregelen. Maandag moet duidelijk worden hoe de definitieve schaderegeling voor zieke werknemers eruit komt te zien.Het onderzoek van het RIVM richtte zich op de zogenaamde POMS-sites. Dat waren onderhouds- en opslaglocaties van de NAVO, waar onder andere Amerikaanse legervoertuigen werden opgeknapt. De kankerverwekkende stof chroom-6 geeft bepaalde soorten verf een roestwerende werking. De stof komt vrij bij het spuiten van de voertuigen en bij het verwijderen van oude verflagen. De POMS-sites waren onder andere te vinden in Coevorden en Ter Apel.Bert Koops werkte jarenlang bij de POMS-sites. Hij vindt het rapport vooral een momentopname. "De kans bestaat dat mensen ook de komende tientallen jaren nog ziek worden. Hoe gaat de overheid straks om met die groep?"