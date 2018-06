Deel dit artikel:











Herman van Gunst moet Dalto terugbrengen naar Korfbal League Herman van Gunst (tweede van rechts) in zijn periode van DOS'46

KORFBAL - Herman van Gunst keert terug bij zijn oude liefde Dalto in Driebergen. De 62-jarige Nijevener was de afgelopen seizoenen werkzaam bij Spirit in Voorthuizen.

Dalto degradeerde in het seizoen 2015/2016 uit de Korfbal League, na acht jaar te hebben geacteerd op het hoogste niveau in de zaal. De afgelopen twee seizoenen was de club uit Driebergen dichtbij een terugkeer naar de Korfbal League, maar tot twee keer toe lukte het niet om te promoveren uit de hoofdklasse.



Aan Herman van Gunst de schone taak de club waar hij van 2008 tot 2011 ook werkzaam was terug te brengen op dat niveau.



Van Gunst won als trainer van DOS'46 de finale om de landstitel in Ahoy tegen Dalto.