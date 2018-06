Deel dit artikel:











Jongeren redden reebokje van verdrinkingsdood Het reebokje (foto: Persbureau Meter) De jongeren doken het water in om het dier te redden (foto: Persbureau Meter) Het reebokje wordt gered (foto: Persbureau Meter) Het dier kon veilig de kant op komen door hulp van de jongeren (foto: Persbureau Meter)

NOORDSCHESCHUT - Een reebokje vond het vanmiddag de hoogste tijd om even een frisse duik te nemen, maar kwam er al snel achter dat hij niet meer de kant op kon komen. Het dier dreigde vervolgens te verdrinken.

De brandweer was daarom onderweg naar de Hoogeveensche Vaart, maar bleek al snel niet nodig te zijn. Jongeren uit de omgeving waren het water ingedoken en trokken met vereende krachten het beestje de kant op.



Het reebokje was geschrokken, maar kon zonder kleerscheuren de weg vervolgen.



Het was de tweede keer deze week dat een ree in een Drents kanaal terechtkwam.