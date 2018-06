Futsal LTC uit Assen promoveert naar eerste divisie

ZAALVOETBAL - In een enerverende zaalvoetbalwedstrijd heeft futsal LTC uit Assen gewonnen van HZV Het Vennewater uit Heiloo. Het werd 6-4. Met deze fraaie overwinning heeft LTC zich geplaatst voor de eerste divisie, het een na hoogste niveau in Nederland

Het was de tweede finalewedstrijd. In de eerste wedstrijd, in Noord Holland, werd het al 3-5 voor LTC.De temperatuur in sporthal Peelo in Assen werd door RTV Drenthe-sportverslaggever René Posthuma omschreven als een 'sauna'. Toch gingen beide teams in een hoog tempo vol voor de overwinning. HZV was in de eerste minuten daarbij vaak de bovenliggende partij, hoewel LTC zeker goed mee kon komen. De thuisploeg nam nog wel een 1-0 voorsprong, maar keek halverwege toch tegen een 2-3 achtstand aan.In de tweede helft speelde de ploeg van trainer Johan Meek gedisciplineerd en gaf weinig ruimte weg. De paar kansen die de gasten nog kregen werden vakkundig onschadelijk gemaakt door de uitstekend spelende LTC-doelman Marcel Boorsma.Nadat LTC, bij 2-3 in de tweede helft, een man minder situatie had overleefd, scoorde de ploeg de bevrijdende 3-3, waarna het in de slotfase uitliep naar een 6-4 overwinning en is promotie naar de eerste divisie een feit.[tweet: https://twitter.com/Futsal_LTC/status/1002492837764718592