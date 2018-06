Deel dit artikel:











Bokser Ben Tingen gaat vanavond op jacht naar Open Nederlandse titel Bokser Ben Tingen gaat vanavond op jacht naar Open Nederlandse titel (foto: RTV Drenthe)

BOKSEN - Ben Tingen (34) uit Bovensmilde vecht vanavond in De Bonte Wever in Assen z'n tiende profpartij uit z'n carrière. Acht wist hij er tot nu toe te winnen, één eindigde onbeslist. De 29-jarige Bosniër Drazan Janjanin is vanavond z'n tegenstander en de inzet van de partij is de Open Nederlandse titel in het cruiser-gewicht.

Geschreven door Karin Mulder

"Het is een potig mannetje. Ik weet dat ik tegen hem aan de bak moet. Hij heeft al tegenover heel wat grote namen gestaan. Ik denk dat hij fysiek sterk is, maar dat ik technisch de betere bokser ben", verklaart Tingen. De wedstrijd gaat over tien rondes van drie minuten. Tingen vocht nog nooit zo'n lange wedstrijd.



Rijst, biefstuk en groentes

Bij de weging van gisteravond kwamen beide mannen uit op 90 kilo. Keurig onder de bovengrens in het cruiser-gewicht van 90,7 kilo. Tingen hoefde geen gekke fratsen uit te halen om op gewicht te blijven.



"Ik heb wel een beetje gegeten vandaag en m'n gewicht goed in de gaten gehouden. Ik heb ook m'n vocht een beetje aangevuld. Dus het was een vrij luxe manier om op gewicht te blijven", aldus Tingen na de weging. "Ik ga nu naar huis en dan ga ik langzaam wat eten, want m'n maag is nu klein en niet zoveel gewend. Ik eet wat rijst met biefstuk en wat groentes en ik vul voorzichtig m'n vocht verder aan. Ik denk dat ik morgen bij de partij misschien maximaal twee of drie kilo zwaarder ben."



Open Nederlandse titel

Tingen is blij dat hij als profbokser voor de Open Nederlandse titel mag vechten. "Ik heb in Nederland geen geschikte tegenstanders. Ricardo Snijders maakt een uitstapje naar de open gewichtsklasse. En een tegenstander die voor de Nederlandse titel wil gaan, moet minimaal zeven partijen hebben gewonnen. Omdat die er niet zijn in Nederland, hebben ze er een open titelstrijd van gemaakt. Ik vind dat wel mooi. Anders zou ik misschien heel lang moeten wachten voordat ik voor de titel kan vechten."



Voor het gevecht van vanavond in de Bonte Wever in Assen zijn nog kaarten beschikbaar. Afhankelijk van de duur van de partijen voor Tingen komt hij ergens tussen 22.00 uur en 23.30 uur in actie.