Ondernemen in Drenthe: 'NAM is een zorgenkindje voor Assen'

ASSEN - De ontwikkelingen rond de Nederlandse Aardolie Maatschappij, NAM, baart de gemeente Assen zorgen. Het aantal arbeidsplaatsen neemt al een aantal jaren af.

Burgemeester Marco Out van Assen zegt in het programma 'Ondernemen in Drenthe' dat hij hoopt dat er een alternatief komt. "De NAM is een zorgenkindje voor heel het noorden. En zeker voor Drenthe. Er werken heel veel mensen en er zit veel expertise. Als dat niet meer in de gasindustrie wordt gebruikt, wat zijn dan andere manieren om de kennis en kunde voor het noorden te behouden? We zijn daar druk mee samen met de provincie. Maar we zijn ook benieuwd wat de NAM zelf voor ideeën heeft."Tussen de gesprekken en het eten door op het Business Festival komen er ook nieuwe dingen naar voren. Filmmaker Reinout Hellenthal uit Assen meldt dat hij bezig gaat met een nieuwe film met als thema vrijheid.Hellenthal heeft met zijn film 'Anders' op filmfestivals al meerdere prijzen gehaald. Maar nu komt er een nieuw project. "In 2020 komt er een nieuwe film die vrijheid weergeeft. We volgen een aantal karakters die vrijheid vieren op hun eigen manier. Op deze manier probeer ik oorlog en vrijheid dichterbij te brengen."Tijdens het festival zijn er ondernemers uit heel Drenthe. En dat zou vaker moeten gebeuren zeggen ze. Daarmee ontmoet je ook ondernemers uit plaatsen waar je niet zo snel komt.