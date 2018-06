Overheden leggen extra geld bij voor de inrichting van het Huis van Weldadigheid

FREDERIKSOORD - Even leek het erop dat er voor de inrichting van het nieuwe bezoekerscentrum van de Koloniën van Weldadigheid in Frederiksoord geen geld meer was. Maar met hulp van overheden gaat het nu toch lukken.

Zowel de provincie Drenthe als de gemeente Westerveld en de Maatschappij van Weldadigheid hebben al veel geld gestopt in de verbouwing van het nieuwe Huis van Weldadigheid. Maar het budget om het bezoekerscentrum ook daadwerkelijk in te richten was niet toereikend.Het gaat om een bedrag van zes ton. Dat is nodig om de zogenaamde ' experience' te kunnen bouwen . Maar kennelijk is er een foute berekening gemaakt, waardoor er budget tekort was.Het afscheid van directeur Jan Mensink van de Maatschappij van Weldadigheid bracht uitkomst. Tijdens die bijeenkomst maakten de provincie, de gemeente en de Maatschappij bekend dat ze samen het geld ophoesten.Tijdens een gesprek op het podium vertelde voorzitter Anneke Haarsma van de Maatschappij van Weldadigheid dat ze deze week hebben besloten twee ton te investeren. Daarbij werd meteen de vraag gesteld of gedeputeerde Cees Bijl en burgemeester Rikus Jager van Westerveld ook bereid waren om met geld over de brug te komen.Zowel Bijl als Jager waren positief en willen beiden ook twee ton bijdragen. "Maar dan moet de gemeenteraad er nog wel mee instemmen", zo zei Jager. En dat geldt ook voor Provinciale Staten. Komende week, zo is de verwachting, wordt het voorstel besproken in de colleges.Jan Mensink werkte sinds 1985 bij de Maatschappij van Weldadigheid. Hij was eerst administrateur en later directeur. In de beginperiode ging het vooral om behoud van het erfgoed van oprichter Johannes van den Bosch. Later draaide het vooral om ontwikkeling van het gebied.Uit handen van voorzitter Anneke Haarsma kreeg hij de zilveren erepenning van de Maatschappij van Weldadigheid. Die wordt alleen aan mensen uitgereikt die zich als een heuse ambassadeur hebben ingezet voor de Maatschappij.Jan Mensink is vandaag te gast in het Radio Drenthe-programma Cassata. Die uitzending begint rond 12.10 uur.