Programma nacompetitie zaterdagvoetbal Bekijk hier het complete programma van vandaag

VOETBAL - Voor de zaterdagamateurs in district Noord begint vandaag de strijd om promotie of overleving in de nacompetitie.

Bekijk hieronder het complete programma:



Hoofdklasse - 1e klasse

vandaag, 1e ronde:

1. vv Groningen - WNC

2. DETO - AFC of Rijsoord

3. Xerxes of DZB - Oranje Wit

4. Drachtster Boys - Sportlust '46

5. DTS'35 Ede - Kloetinge

6. HZVV - Montfoort

7. WHC - Gorecht

(winnaars enkele wedstrijd door naar 2e ronde)



zaterdag 9 juni, 2e ronde:

A. winnaar 2 - winnaar 1

B. Huizen - winnaar 3

C. winnaar 5 - winnaar 4

D. winnaar 6 - winnaar 7

E. Brielle - ARC

F. Flevo Boys - RVVH



zaterdag 16 juni, finaleronde:

winnaar A - winnaar B

winnaar C - winnaar D

winnaar E - winnaar F

(winnaars van deze 3 finales spelen volgend seizoen in de hoofdklasse)



1e klasse - 2e klasse

vandaag, 1e ronde (winnaars naar 2e ronde):

1. Blauw Wit '34 - NEC Delfzijl

2. d'Olde Veste '54 - SC Joure

3. Pelikaan S - BCV

4. Leeuwarder Zwaluwen - De Weide



zaterdag 9 juni, 2e ronde (winnaars naar finale)

A. winnaar 2 - winnaar 4

B. winnaar 1 - winnaar 3



zaterdag 16 juni, finale:

winnaar A - winnaar B

(winnaar volgend jaar in 1e klasse)



2e klasse - 3e klasse

vandaag, 1e ronde (winnaars naar 2e ronde):

1. ONT - Zwaagwesteinde

2. Veenwouden - Willemsoord

3. Kollum - Oudehaske

4. De Wâlde - Leovardia

5. Zuidhorn - Hardenberg '85

6. Groen Geel - Noordwolde

7. Lutten - Knickerbockers The

8. Loppersum - LTC



zaterdag 9 juni, 2e ronde (winnaars naar finale)

A. winnaar 2 - winnaar 4

B. winnaar 1 - winnaar 3

C. winnaar 6 - winnaar 8

D. winnaar 5 - winnaar 7



zaterdag 16 juni, finaleronde:

winnaar A - winnaar B

winnaar C - winnaar D

(winnaars volgend jaar in 2e klasse)



3e klasse - 4e klasse

vandaag, 1e ronde (winnaars naar finale):

1. Heeg - Waterpoort Boys

2. Tollebeek - TOP '63

3. AVC - WTOC

4. Bolsward- Waskemeer

5. SIOS - ONR

6. VIOD Driesum - Onstwedder Boys

7. HS '88 - FDS

8. CSVC - BSVV

9. Oostergo - SJS



zaterdag 9 juni, finaleronde:

A. FC Wolvega - winnaar 3

B. Makkum - winnaar 1

C. Ropta Boys - winnaar 5

D. Poolster - winnaar 8

E. Achilles 1894 - winnaar 7

F. winnaar 2 - winnaar 4

G. winnaar 6 - winnaar 9

(winnaars volgend jaar in 3e klasse)



4e klasse- 5e klasse

vandaag, 1e ronde (winnaars door naar finale):

1. MSC - VENO

2. Ternaard - GRC Groningen

3. De Lauwers - VVK

4. Sleat - Boornbergum '80

5. Tzummarum - Arum

6. Mulier - HJSC

7. Kootstertille - Friese Boys

8. Holwerd - Ouwe Syl

9. Veendam 1894 - GEO

10. Blauw Geel '15 - WVV

11. Nieuw Balinge - Sweel



zaterdag 9 juni, finaleronde:

A. winnaar 3 - Stedum

B. winnaar 7 - winnaar 6

C. winnaar 5 - winnaar 4

D. winnaar 8 - ODV

E. winnaar 9 - winnaar 10

F. winnaar 11 - Lycurgus

G. winnaar 1 - winnaar 2

(winnaars volgend jaar in 4e klasse)



