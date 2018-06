'Assen en Emmen moeten ook meebetalen aan WK wielrennen'

ASSEN - De hoop op een WK wielrennen in 2020 in Noord-Nederland is nog niet vervlogen. Tenminste, dat denkt Lambert Zwiers, directeur van werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord.

Het gat in de begroting, waar de organisatie nu mee zit, is volgens Zwiers niet onoverbrugbaar. "Ga dat geld dan bij andere partijen halen. De verschillen waar we het hier over hebben zijn niet dusdanig dat je zegt: dit gat is te groot", zegt hij in het Radio Drenthe-programma Cassata.Eerder deze week werd bekend dat Provinciale Staten van Groningen 'nee' zeiden tegen een subsidie van 5,8 miljoen euro. Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben daarom het Drentse subsidievoorstel van 5 miljoen ingetrokken ingetrokken, omdat financiering van beide provincies nodig is.Als het aan Zwiers ligt, kijkt de organisatie bijvoorbeeld naar gemeenten als Assen en Emmen. "Het is merkwaardig dat Assen, waar alle finishes zijn, min of meer voor een dubbeltje op de eerste rang zit. En gedeputeerde Henk Jumelet heeft goede contacten in Emmen, daar valt misschien ook wat te halen. Ik vind het belang van het evenement zo groot, dat het niet afgeblazen kan worden vanwege, zoals ik het noem, 'politiek gedoe'." Zwiers denkt dat gemeenten hier niet onwelwillend tegenover staan.Asser wethouder Roald Leemrijse heeft nog geen verzoek gehad, 'maar als er een vraag komt, gaan wij ernaar kijken'. De stad Groningen, waar het WK van start gaat, is bereid om een half miljoen in het evenement te steken.Vanuit het bedrijfsleven zou ongeveer drie miljoen euro worden bijgedragen. Zwiers wil de contacten die hij heeft liever niet om meer geld vragen. "Voor het bedrijfsleven hier zijn dat namelijk al best stevige bedragen." Een ander idee is volgens Zwiers dat de organisatie met de internationale wielerbond UCI in gesprek gaat over de fee van zes miljoen euro, die de bond wil opstrijken. "De fee richting de UCI doet namelijk ook pijn."Gedeputeerde Jumelet hoopt op zijn beurt dat er nieuwe omstandigheden ontstaan. "Maar dan moeten de organisatoren zelf met andere voorstellen komen. Als zij met de UCI willen onderhandelen, moeten ze dat zelf doen. Dat kunnen wij niet." Ook is de hoop dat de toewijzing van het WK, die tussen 18 en 21 juni zou gebeuren, enkele maanden uitgesteld kan worden. Zo is er volgens Jumelet meer tijd om alternatieven te bekijken.Op de vraag of er nu bij Assen en Emmen aangeklopt wordt, blijft de gedeputeerde op de vlakte. "Ik weet dat het lastig is. Wij gaan met elkaar even wachten op wat Groningen verder nog te melden heeft. Ik hoop van harte dat daar beweging in komt en dat het bedrijfsleven misschien nog wat doet. Ik wacht het even af, maar neem maar van mij aan dat er gesprekken zijn."Lambert Zwiers wil in gesprek met de GS in Groningen om te kijken waar zij nog mogelijkheden zien. Gedeputeerde Patrick Brouns zegt dat er 'een fundamentele wijziging moet komen in het financiële verzoek aan Groningen', wil hij opnieuw een voorstel aan Provinciale Staten kunnen voorleggen, zo liet hij RTV Drenthe weten. Verlaging van de fee van zes miljoen voor de UCI is zou volgens hem zo'n wijziging kunnen zijn. "Als je alles laat waar een risico inzit, gebeurt er nooit wat", aldus Brouns.