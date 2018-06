Deel dit artikel:











Jeroen Veldmate niet met FC Emmen in Eredivisie Jeroen Veldmate vertrekt naar Go Ahead Eagles (Foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Het is FC Emmen niet gelukt om Jeroen Veldmate voor de club te behouden. De 29 jarige verdediger verkiest een avontuur bij Go Ahead Eagles voor een verblijf met FC Emmen in de Eredivisie. Veldmate tekent voor twee jaar.

Op de website van Go Ahead Eagles geeft Veldmate aan dat de eerste contacten met de club uit Deventer al enige tijd geleden plaatsvonden. Tijdens de play-offs had Veldmate de contacten even 'on hold' gezet, maar na de promotie hakte de verdediger de knoop door.



Moeilijk

“Een moeilijke keuze, die ik echt op gevoel heb gemaakt”, laat Veldmate op de website van de Eagles weten. “Ik werd superenthousiast van het verhaal van Go Ahead Eagles, maar als er na de promotie met Emmen 15.000 mensen voor je neus staan tijdens de huldiging doet dat ook wel wat met je. Afgelopen woensdag heb ik de keuze gemaakt." Veldmate hoopt met Go Ahead Eagles weer mee te doen om de prijzen.



FC Emmen directeur Ben Haverkort laat weten dat de club Veldmate een aanbieding heeft gedaan en dat hij voor Go Ahead Eagles heeft gekozen.