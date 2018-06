Zware bui zet heringericht Zwarte Dijkje niet meer blank

NOORDSCHESCHUT - Aanwonenden van het Zwarte Dijkje in Noordscheschut zijn dubbel blij. Niet alleen is de herinrichting van de centrale dorpsstraat bijna klaar. Ook bewees de extra riolering voor regenwater gisteren zijn nut.

De zware regenbuien van de laatste weken gingen allemaal aan Noordscheschut voorbij, vertelt Klaas Boer. Maar gisteren viel er 36 milimeter regen. Beelden van ondergelopen straten in andere delen van Noordscheschut haalden het NOS-journaal. Maar het Zwarte Dijkje veranderde dit keer niet in een zwembad.Klaas Boer: "Ik was wel nieuwsgierig, ieder keer op weer-online kijken van krijgen we nou water of niet en gisteren was het zover en het Zwarte Dijkje bleef droog. Bij mij achter huis stond het gazon trouwens wel blank en mijn kelder is ondergelopen, maar dat ligt denk ik aan mijzelf."Het hemelwater kwam goed van pas vanwege de plantdag. Zo'n 25 bewoners gaven gehoor aan een oproep van de werkgroep Zwarte Dijkje. Over de hele lengte van de weg en op het centrale veld bij de winkels planten ze onder het toeziend oog van een hoveniersbedrijf honderden laurierstruikjes en andere planten in de zwarte aarde.De werkgroep uit het dorp kreeg de leiding van de gemeente Hoogeveen bij het vaststellen van het herinrichtingsplan. Opkrullende stoeptegels verdwenen, slingers zijn uit de weg gehaald en de hele straat heeft nu een nieuw aanzien. John Stapel: "Het proces is goed bevallen. Maar het was wel een taai proces omdat het een lange doorlooptijd kent. In september zijn we bijna twee jaar bezig en dan is het best een hele klus om vol te houden."De vrijwilligers die vandaag de handen uit de mouwen steken vinden het allemaal de moeite waard. Geralien Boer: "Tuurlijk doe ik mee om de straat mooi te maken. Vele handen maken licht werk, dus mooi om samen te doen." Klaas Smit: "Er komen ook nog allemaal bloemenplanten bij, dus het wordt prachtig. Met elkaar even aanpakken en dan later zeggen, dit hebben we toch maar even gedaan."De herinrichting heeft ongeveer een miljoen euro gekost. Begin juli gaat de weg weer open. In oktober is er een tweede plantdag. Dan zijn de struiken en bomen aan de beurt.