Lange samenvatting promotie Futsal LTC

ZAALVOETBAL - Futsal LTC wist zich gisteravond, door een 6-4 overwinning op HZV Het Vennewater, te plaatsen voor de eerste divisie. De eerste wedstrijd in Heiloo had de ploeg van trainer Johan Meek met 5-3 gewonnen.

Futsal LTC uit Assen promoveert naar eerste divisie

Gemakkelijk ging het echter niet en halverwege keken de Assenaren tegen een 2-3 achterstand aan. Marc Heerings bracht in de tweede helft, met drie treffers, de ommekeer.Het is voor het eerst dat LTC naar de eerste divisie, het één na hoogste niveau in Nederland, promoveert.