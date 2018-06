Deel dit artikel:











De Twingel en schaapskooi in Ruinen winnaars van Drentse architectuurprijs 2018 De schaapskooi in Ruinen (foto: RTV Drenthe/Janet Oortwijn)

FREDERIKSOORD - De brede school De Twingel in Dwingeloo heeft zaterdagmiddag de Drentse architectuurprijs 2018 gewonnen. Er waren in totaal acht genomineerden in de race voor de titel. Het gebouw werd als winnaar gekozen door een vakjury.

Publieksprijs

Er werd vanmiddag ook een publieksprijs uitgereikt, die ging naar de restauratie en nieuwbouw van de schaapskooi in Ruinen. Het publiek koos de schaapskooi uit 32 genomineerden.



De prijs is een wisseltrofee. In Frederiksoord overhandigde gedeputeerde Cees Bijl de trofee aan de winnaars. ​



Architecten

De architect van de brede school De Twingel is De Zwarte Hond in Groningen. Architectenburo Van Ruth bv, Dwingeloo ontwierp de schaapskooi in Ruinen.



De prijs wordt uitgereikt aan de ontwerper of ontwerpers van het beste project dat in Drenthe gerealiseerd is.