Deel dit artikel:











Emmense Nieuwenweg topscorer Oranje tegen Kosovo Anouk Nieuwenweg was acht keer trefzeker voor Oranje (foto: RTV Drenthe)

HANDBAL - De Nederlandse handbaldames hebben in de EK kwalificatiewedstrijd tegen Kosovo een monsterscore behaald. In een uitverkochte zaal in Almere werd het 42-16. Anouk Nieuwenweg uit Emmen werd met acht doelpunten topscorer.

Het team was door de zege van afgelopen donderdag op Wit Rusland al verzekerd van deelname aan het EK en doordat gevestigde namen als Lois Abbingh, Estavana Polman en Yvette Broch ontbraken door blessures kregen een aantal jonge speelsters de kans zich te laten zien.



Oud E&O speelster Anouk Nieuwenweg kreeg hierdoor veel speeltijd toebedeeld en de oud inwoonster van Emmen had met acht doelpunten een belangrijk aandeel in de 42-16 zege op het kansloze Kosovo. Ze werd zelfs topscorer van de wedstrijd



Ook de andere Emmense in de selectie, Merel Freriks, kreeg een half uur speeltijd in het oranje shirt maar wist niet te scoren.