Brandend busje met mogelijk gevaarlijke stof in De Wijk: 'Sluit ramen en deuren' [update] Mensen moeten het gebied verlaten (foto: Persbureau Meter) Het perceel is afgezet (foto: Persbureau Meter)

DE WIJK - In het bos aan de Schiphorsterweg bij De Wijk is na een brand in een busje een groot onderzoek ingezet door de politie. Omwonenden klaagden na de brand over prikkende ogen. De politie adviseert om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.





Mensen worden door de politie en brandweer van het perceel gestuurd. Ook mag niemand het gebied in.







De politie spreekt van een GRIP1-situatie. Hierbij is er een afstemming tussen de hulpdiensten noodzakelijk.



Gezocht: twee mannen

Daarnaast is de politie op zoek naar twee getinte mannen. Via een burgernetmelding roept de politie op om uit te kijken naar de twee mannen. Een van de mannen zou behoorlijk bezweet zijn en de andere persoon zit onder de modder. Wel waarschuwt de politie mensen om te denken aan hun eigen veiligheid.



