Twintig vaten met chemisch materiaal gevonden in bos bij De Wijk [update]

DE WIJK - In het bos aan de Schiphorsterweg bij de Wijk zijn twintig blauwe vaten met chemisch materiaal gevonden.

De vaten werden gevonden op een weg in het bos. Uit een van de vaten kwam rook, vertelt de politie. Of het om drugsafval gaat, kan de politie niet zeggen. In het bos werd ook een busje gevonden. Eerder dacht de politie dat er brand in het busje was, maar dit bleek niet het geval.Een getuige vertelt dat een wandelaar aan het einde van de middag, werd aangesproken door twee mannen. Ze wilden weten of hij iemand met een trekker kende. De wandelaar vertrouwde het niet en belde 112. Toen de heren dit door kregen gingen ze ervandoor.Omwonenden klaagden over prikkende ogen. Een aantal mensen is met klachten naar het ziekenhuis gebracht, waaronder een agent met ademhalingsklachten. De personen zijn gecontroleerd en allemaal weer thuis. De politie adviseerde om ramen en deuren te sluiten. Inmiddels mogen de ramen en deuren weer open.De politie en brandweer zetten het gebied aan het einde van de middag af en mensen werden van het perceel gestuurd. Ook mag niemand het gebied in. De vaten liggen nog in het gebied.De politie is op zoek naar twee getinte mannen. Via een burgernetmelding roept de politie op om uit te kijken naar een man die behoorlijk bezweet is en de andere persoon zou onder de modder zitten.