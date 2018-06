Deel dit artikel:











Live: Het Drèents Liedtiesfestival 2018 [afgelopen] Foto van het Drèents Liedtiesfestival 2017 (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - Melissa Meewise is de winnares van het Drèents Liedtiesfestival 2018. Met het liedje De wind van Zuud won ze de grote finale vanavond in het Atlas Theater in Emmen.



Tien finalisten zongen vanavond hun nummer onder begeleiding van de DLF-band. Wij zonden vanavond het festival live uit. De stream is inmiddels uit de lucht, omdat het Liedtiesfestival is afgelopen.