HZVV degradeert uit de hoofdklasse

VOETBAL - HZVV is vanmiddag gedegradeerd uit de hoofdklasse. De ploeg van trainer Gert van Duinen ging al in de eerste ronde van de nacompetitie onderuit. Op eigen veld verloor het met 0-1 van vv Montfoort.

Het was duidelijk dat er veel op het spel stond vanmiddag in Hoogeveen. Beide ploegen begonnen fel aan de wedstrijd en de scheidsrechter moest het spel regelmatig stilleggen. Nadat er over en weer speldenprikjes waren uitgedeeld sloeg Montfoort na een half uur toe. De sterke spits Marck van Baal schoot de bal keihard via de onderkant van de lat binnen: 0-1.HZVV was niet van slag door deze tegentreffer en ging direct op jacht naar de gelijkmaker. De ploeg creëerde meerdere kansen in korte tijd. Zo hield Montfoort-goalie Robin Vianen een vrije trap van Arjan Akkerman knap uit het doel. De grootste kans van HZVV kwam enkele minuten voor rust, toen Yoran Popovic alleen op het doel afkon maar werd gestuit door Vianen.In de tweede helft was er een duidelijk overwicht voor HZVV, maar de beste kansen waren voor Monfoort. Rechtsback Don Mimpen gaf een geweldige pass op Marck van Baal die de bal voorlangs schoof. Ook Bart Roelofs kreeg een goede kans namens Montfoort maar HZVV-keeper Hidde Streutker stond paraat.Halverwege de tweede helft werd spits Yoran Popovic uit de ploeg gehaald ten faveure van Jos Fidom. Trainer Gert van Duinen legde na afloop uit dat Fidom als aanspeelpunt moest fungeren. Hoewel de Hoogeveners veel ruimte kregen aan de zijkanten van het veld kon Fidom weinig bereikt worden. De voorzetten van met name Kelly Joao en invaller Marlon Luchtenberg waren veelal te hoog of te hard.In de laatste tien minuten speelde HZVV alles of niets. Iedere bal werd de zestien meter ingepompt en zelfs keeper Streutker ging mee naar voren. Ondanks enkele gevaarlijke momenten mocht het niet baten voor de Hoogeveners. Vianen was keer op keer, soms met enig fortuin, baas over de bal.Door de nederlaag blijft het verblijf van HZVV in de hoofdklasse beperkt tot een jaar en komen de Hoogeveners volgend seizoen weer in de eerste klasse uit.