Veldmate: Ik snap dat mensen er vreemd van opkijken

VOETBAL - Hij deed het sinds het begin van de middag al meerdere malen en zal het de komende periode nog wel vaker moeten doen: uitleggen waarom hij niet voor de eredivisie met FC Emmen, maar voor Go Ahead Eagles in de Jupiler League kiest. "Ik begrijp de verwondering, maar ik wilde mijn gevoel niet negeren."

Go Ahead Eagles is altijd al een club geweest die me aansprak in de Jupiler League. Jeroen Veldmate

Veldmate niet met FC Emmen in eredivisie

Als ik nu een jaar of 21 was geweest was ik hoogstwaarschijnlijk blind voor Emmen en de eredivisie gegaan. Jeroen Veldmate

"Mijn vader vertelde al dat mijn keuze veel reacties zou uitlokken", vervolgt de 29-jarige verdediger. "Maar om nu vanwege eventuele negatieve reacties niet te kiezen voor Go Ahead Eagles zou onzin zijn."Veldmate verwijt FC Emmen niets, al liet hij eerder al weten dat hij het eerste aanbod van de Drentse club niet toereikend vond. Dat gevoel was anders bij Go Ahead Eagles. "Daar was het bam, bam, bam. In de Jupiler League is Go Ahead Eagles altijd al een club geweest die me aansprak, ook qua sfeer. Die sfeer ademen De Graafschap en Cambuur ook uit, al was ik alleen in gesprek met Emmen en Eagles. Ik was meteen enthousiast over de plannen die ze hadden en natuurlijk is het ook fijn dat ik de trainer ken en ik bij hem een goed gevoel heb, al was dat met Dick Lukkien in Emmen ook het geval."Veldmate besloot zijn keuze pas na de play-offs te maken om zich volledig te kunnen focussen. "Toen we promoveerden met FC Emmen en helemaal na de huldiging werd het echter lastiger om een goede afweging te maken. Met name de huldiging, met al die uitzinnige mensen, deed iets met me. Maar in de dagen na de promotie kwam toch ook steeds weer het verhaal van Go Ahead Eagles naar boven.""Ik besef dat het misschien raar is en ook tegenstrijdig met wat ik eerder dit seizoen zei (Veldmate wilde terugkeren op het hoogste niveau), maar blijkbaar wegen toch andere dingen zwaarder bij mij. Kijk, je hebt genoeg spelers die kiezen voor het geld of heel bewust voor een buitenlands avontuur. Ik volg nu meer mijn gevoel. Dat was ongetwijfeld anders geweest als ik nu een jaar of 21 was geweest. Dan was ik hoogstwaarschijnlijk blind voor Emmen en de eredivisie gegaan."