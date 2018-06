Drentse clubs stomen door in nacompetitie

VOETBAL - De Drentse clubs in de nacompetitie van het zaterdagvoetbal hebben vandaag goede zaken gedaan. Meest opvallende resultaat was daarbij de 1-4 zege van LTC op Loppersum waarmee de Asser ploeg dichter bij een overstap naar de tweede klasse is gekomen.

Uitslagen en programma nacompetitie zaterdagvoetbal

Nadat LTC de reguliere competitie als derde had afgesloten trad de ploeg zaterdag in de nacompetitie aan tegen Loppersum. Al in de eerste minuten van de wedstrijd was LTC gevaarlijk en dwongen ze de thuisploeg een eigen doelpunt te maken. Niet veel later maakte Rick Mast de 0-2 en was het Marc Heerings die de 0-3 met een harde streep in de kruising schoot.Na de rust bleef LTC gevaarlijker dan Loppersum en Per Kirchhof zette de stand halverwege de tweede helft op 0-4. Loppersum maakte in de slotfase nog wel een eretreffer, maar de 1-4 bleef de eindstand. Hierdoor gaat LTC door naar de tweede ronde van de nacompetitie en daarin speelt het tegen Groen Geel, dat met 6-0 won van Noordwolde.In de nacompetitie om lijfsbehoud in de derde klasse kwamen vier drentse team in actie. Alleen CSVC keek er naar uit om vanaf de vierde klasse te promoveren, maar in de strijd tegen BSVV uit Bovensmilde moest de club uit Coevoerden het met 1-3 afleggen. BSVV gaat door naar de volgende ronde en komt daarin uit tegen Poolster.De ruimste zege kwam op naam van ONR te staan. De ploeg uit Roden was met 1-7 veel te sterk voor SIOS uit Sauwerd. De ploeg wordt in de tweede ronde gelinkt aan Ropta Boys uit Oosternijkerk.De derde Drentse ploeg die door gaat is FDS. De club uit Havelterberg had de volledige speeltijd nodig om HS'88 te kunnen kraken. Na 120 minuten speeltijd was de eindstand 3-3 waardoor de wedstrijd werd bepaald op strafschoppen. Hierin was FDS het meest koelbloedig waardoor het door mag naar de tweede ronde. Hierin speelt FDS dan tegen Achilles 1894, de vice-kampioen uit de vierde klasse.Vijfdeklasser MSC heeft goede zaken gedaan door met 2-0 te winnen van VENO uit Vollenhove. De club uit Meppel was veruit de sterkste in het duel, maar verzaakte om meer kansen te benutten. De stand bleef lang 1-0, en in de slotfase wisten de Meppelers alsnog de genadeslag toe te dienen. MSC staat nu het duel tegen Ternaard te wachten. Die ploeg won het duel tegen GRC Groningen met 5-0.Ook Nieuw Balinge liet spierballen zien in een spannend duel tegen GEO uit Garmerwolde. De vijfdeklasser won de spannende pot met 5-3 en verzekerde zich daarmee van een duel tegen het al eerder geplaatste Lycurgus.Vierdeklasse Sweel is de enige Drentse club die speelde voor lijfsbehoud. De ploeg kwam uit tegen Veendam 1894 en wisten nipt met 1-2 te winnen. Hierdoor spelen ze in de volgende ronde op eigen veld tegen WVV uit Winschoten.