Geen promotie voor De Weide na verlies in Leeuwarden

De Friese thuisclub, die in de tweede klasse I slechts op doelsaldo naast de titel had gegrepen, sloeg in de eerste helft twee keer toe tegen de Drentse gasten. Jaring Wouterlood van Doesburg brak de ban na een kwartier spelen door na een hoekschop uit de kluts raak te schieten. Michael Grendel nam na ruim een half uur de 2-0 voor zijn rekening. De aanvoerder van Leeuwarder Zwaluwen rondde af na een combinatie door het hart van de vijandelijke defensie.De Weide - de nummer drie uit de tweede klasse J - deed zichzelf in de eerste helft tekort. De formatie van coach Marcel Smid dwong verschillende kansen af, maar een doelpunt bleef uit. Nick Muijsson had na een paar minuten al moeten toeslaan, maar hij kreeg de bal niet langs keeper Robert Jelsma. Aan de andere zijde verprutste ook Wouterlood van Doesburg een levensgrote kans. De spits van Leeuwarder Zwaluwen schoot voor open doel naast.Een eigen doelpunt hielp De Weide na de pauze weer in het zadel. Leeuwarder Zwaluwen-verdediger Ronnie Ganzevoort werkte onbedoeld een voorzet vanaf links tegen de touwen. De Friezen herstelden de marge van twee treffers tien minuten na de 2-1. Robbin Kleefstra, die vanaf de rechterflank regelmatig voor dreiging zorgde, tekende voor het derde Friese doelpunt.De Weide weigerde zich echter neer te leggen bij de dreigende nederlaag. Nadat de bezoekers eerst nog de paal hadden getroffen, zorgde invaller Marco Kikkert voor de 3-2. De Weide had daarna nog enkele minuten om een verlenging af te dwingen, maar de 3-3 bleef uit.