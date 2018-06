Deel dit artikel:











Melissa Meewisse wint Drèents Liedtiesfestival 2018 De winnares van het Drèents Liedtiesfestival 2018: Melissa Meewisse (foto: Edwin van Stenis) Melissa wint met het nummer De wind van Zuud (foto: Edwin van Stenis)

EMMEN - Melissa Meewisse is de winnares van het Drèents Liedtiesfestival 2018. Met het liedje De wind van Zuud won ze de grote finale vanavond in het Atlas Theater in Emmen.

Er werd gezocht naar het beste nieuwe Drentstalige lied. In totaal maakten tien finalisten kans op de titel.



Dit waren de tien finalisten:

- Bertine Snippe met Ummekeer

- Van Deele met Ik goa dr uut

- Marsha Boes met Een Stukkie Blauw

- Henk Dokter met Het leven is mooi als de zunne lacht

- Spang! met Drenthe an Zee

- Lusanne Boes met Hartzeer

- Melissa Meewisse met De wind van Zuud

- Aosem met Wat deed ik verkeerd

- Lillian van Lottum met As ik denk aan die

- Mark Bouwers met Naor Huus



Aosem met Wat deed ik verkeerd werd tweede en Spang! met Drenthe an Zee eindigde op een derde plek.



Vorig jaar

Vorig jaar was Isa Zwart de winnares met haar lied Mama see. Nu neemt Meewisse het stokje over.