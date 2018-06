Deel dit artikel:











Geen halve finale voor DOS'46 DOS'46 eindigt als vierde in de Ereklasse B (foto: Archief DOS'46)

KORFBAL – DOS'46 is er tegen het ongeslagen PKC niet in geslaagd om een verlenging te geven aan het veldseizoen. De ploeg uit Nijeveen verloor met 34-20 van de koploper in de Ereklasse B, terwijl het een overwinning nodig had.

In Papendrecht kwam thuisploeg PKC al vroeg op voorsprong en die werd vervolgens snel uitgebouwd. In de rust keek DOS'46 al tegen een achterstand aan van 18-9. Ook na de rust was de ploeg uit Nijeveen niet opgewassen tegen het sterkere PKC en de voorsprong liep door negen achtereenvolgende treffers op tot 26-10.



In de slotfase kwam DOS'46 wel iets meer aan scoren toe, maar de achterstand bleef groot. Uiteindelijk ging de zege in 34-20 naar de thuisploeg. Daardoor mist de ploeg van aftredend trainer Gerald Aukes de halve finale en eindigt het op de vierde plaats in de Ereklasse B.