Vier agenten onwel door vaten met gevaarlijke stoffen in bos bij De Wijk

DE WIJK - Vier agenten zijn vanmiddag met ademhalingsklachten naar het ziekenhuis gebracht. Ze waren in het bosgebied aan de Heerenweg in De Wijk aanwezig waar twintig vaten met gevaarlijke stoffen werden gevonden.

Uit een aantal vaten kwam witte damp. Eerder werd gedacht dat het ging om een brand in een busje dat ook in het bos stond. Dit bleek niet het geval. De agenten zijn in het ziekenhuis gecontroleerd en mochten weer naar huis.De politie meldde eerder dat omwonenden last hadden van prikkende ogen, en adviseerde daarom om ramen en deuren te sluiten. Later bleek dat deze melding ook van agenten kwam en werd het advies ingetrokken.