Deel dit artikel:











G-keeper Steffen stopt na ruim 17 jaar Steffen stopt als keeper van Topkids (foto: RTV Drenthe/Dylan de Lange) Steffen stopt als keeper van Topkids (foto: RTV Drenthe/Dylan de Lange)

ASSEN - Steffen van der Kooi (30) verdedigt sinds zijn twaalfde het doel van het gehandicaptenteam Topkids van Asser Boys. Maar na bijna achttien jaar zit het er voor hem op. Vandaag keepte hij zijn laatste wedstrijd.

Door een erehaag van zijn team en de tegenstanders betrad Steffen het veld voor zijn afscheidswedstrijd. Zijn rollator parkeerde hij naast de doelpaal. Door zijn handicap loopt Steffen moeilijk en een hele wedstrijd in het doel staan gaat ook niet. Daarom keept hij op zijn knieën, steevast met zijn Kieper Steffen-pet op.



Hoge lat

Omdat Steffen niet bij de lat kan, is er een lint tussen de palen gespannen. Dit bracht de KNVB op het idee om deze regel in te voeren bij het G-voetbal, speciaal voor keepers die niet hoog duiken.



Na ruim zeventien jaar besluit Steffen om te stoppen. Spectaculaire reddingen zijn er voor de routinier niet meer bij. Hij mag zijn keepersshirt, gesigneerd door al zijn teamgenoten, mee naar huis nemen en van de club krijgt hij een speciaal fotoalbum.



Helemaal stoppen doet Steffen niet. Hij wordt namelijk assistent-leider bij zijn Topkids bij Asser Boys.