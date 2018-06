Deel dit artikel:











Actie tegen gaswinning bij Vermilion in Harlingen Demonstranten delen een rode kaart uit voor Vermilion (foto: Jeannette van der Velde)

HARLINGEN - Leden van de actiegroep Gaswinning Eesveen hebben vandaag geprotesteerd bij gasproducent Vermilion. Dat deden ze tijdens een manifestatie in Harlingen.

De actiegroep bestaat uit inwoners uit de regio rondom Eesveen, Wapse en Vledderveen. Ze maken zich zorgen over de effecten van gaswinning in deze twee plaatsen.



Rode kaart

Vermilion wint gas in Wapse en Eesveen. Ook langs de Westvierdeparten op de grens van Drenthe en Friesland wordt gas gewonnen. Het bedrijf heeft ook plannen om op een plek tussen Vledderveen en Wilhelminaoord te gaan boren naar gas.



Zo'n 200 actievoerders uit verschillende provincies deden zaterdag mee aan de actie 'Tegengas'. Bij het kantoor van Vermilion in Harlingen werd een rode kaart overhandigd. De Canadese gasproducent heeft volgens actiegroep Gaswinning Eesveen gezegd dat ze opnieuw in gesprek willen met omwonenden van de gaswinningslocaties.