Buurjongen met balletjespistool weer opgepakt

ASSEN - De 18-jarige man die woensdag werd opgepakt voor het schieten met een balletjespistool op zijn buurvrouw, is vrijdag opnieuw gearresteerd.

De man schoot op twee woningen en op een lamp bij iemand in de tuin. Hij werd opgepakt en een dag later vrijgelaten.Vrijdag gingen agenten naar de woning toe om het wapen in beslag te nemen. De verdachte en zijn 49-jarige vader wilden daar in eerste instantie niet aan meewerken, maar uiteindelijk kwam het balletjespistool toch op tafel.Omdat ze moeilijk meewerkten werden beide mannen aangehouden. Gisterochtend zijn ze weer vrijgelaten, maar onderzoek is nog wel gaande.