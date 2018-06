Assenaar (16) vrijgesproken van overval op Wibra

ASSEN - Een 16-jarige jongen uit Assen wordt niet veroordeeld voor een overval op de Wibra aan de Vredeveldseweg in zijn woonplaats. Volgens de rechter is er onvoldoende bewijs.

In het dossier zitten volgens de rechter getuigenverklaringen die richting de jongen wijzen, maar de verklaringen zijn te algemeen.De overval vond plaats op 25 november . De overvaller bedekte in de winkel zijn gezicht. Hierdoor kwam de dader niet herkenbaar in beeld. Het wapen waarmee hij dreigde werd door één getuige als zilverkleurig omschreven, maar door een andere getuige als zwart.De rechter vindt dat er teveel onduidelijkheden zijn voor een veroordeling. Wel werd de jongen veroordeeld voor doodsbedreigingen richting twee docenten van zijn school in Hoogeveen. Dit gebeurde op 28 november.De jongen werd de klas uitgezet. Hij riep daarop: "Ik ga naar jullie huis toe, ik ga jullie doodschieten". De school moet een veilige plek zijn voor docenten en leerlingen, zei de rechter. De jongen heeft dit gevoel van veiligheid aangetast.Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden een voorwaardelijke PIJ-maatregel (jeugd-tbs). De rechter veroordeelde de jongen tot een celstraf van 120 dagen, waarvan 72 dagen voorwaardelijk. De jongen moet zich laten behandelen.