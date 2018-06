Deel dit artikel:











Ondernemen in Drenthe: 'De autohandel is hard, maar de kunsthandel nog harder' Karin en Arnold Regtop van kunstgalerie Arnold (foto: RTV Drenthe / Robbert Oosting)

GASSELTERNIJVEEN - Mooie doeken, antieke voorwerpen en statige panden, zomaar een aantal zaken waar je aan kunt denken bij kunsthandel.

Maar dat hoeft niet altijd. Arnold en Karin Regtop van kunstgalerie Arnold kennen ook andere verhalen.



Nep

"Je loopt natuurlijk rond in een wereld waar veel vervalsingen de rondte doen", legt Arnold uit. "Waar veel oplichting voorkomt. Het is niet altijd prettig om in de kunsthandel te zitten. Maar aan de andere kant heb je zoveel nieuwe schilderijen en zoveel voldoening in je werk. Ik vind dat dat toch lonend is."



Allround kunsthandel

Ondanks de grillen van de kunstwereld is het echtpaar beslist niet negatief over hun werk. Integendeel. "We kopen in, we gaan naar veilingen of naar particulieren die schilderijen aanbieden", vertelt Karin. "En we moeten schilderen schoonmaken, restaureren en van een nieuw lijstwerk voorzien."



Dat laatste is weer een vak apart. De lijst is een belangrijk deel van het schilderij, vertelt ze. Ook bij het schoonmaken van de doeken komt nog heel wat kijken. In de galerie hangen voornamelijk werken van zo'n tachtig tot honderd jaar oud en die verdienen de nodige zorg en aandacht.



Kunst in Drenthe

Gasselternijveen is misschien niet de eerste plek waar je aan denkt als je een kunsthandel wilt beginnen, maar Arnold en Karin zitten er al twintig jaar met veel plezier. "Als je een heel luxe galerie hebt en je zit in Amsterdam, dan krijg je natuurlijk een heel ander publiek. Dan moet je je waarschijnlijk ook anders presenteren. Daar zijn wij de mensen niet voor", glimlacht Arnold. Karin vult hem aan. "Van fabrieksarbeider tot directeur tot arts, alles zit er tussen." En dat vinden ze misschien nog wel het mooist.



"Ik zal dit werk nooit opgeven", vertelt Arnold. "Als ik nu een hele riante uitkering zou hebben, dan zou ik dit werk als hobby doen. Nu doe ik het gewoon als werk, dus verschil zit er eigenlijk niet in."