Bokser Ben Tingen pakt Open Nederlandse proftitel Bokser Ben Tingen pakt Open Nederlandse proftitel (foto: Karin Mulder, RTV Drenthe) Tegenstander Janjanin uit Bosnië breekt z'n pink (foto: Karin Mulder, RTV Drenthe)

BOKSEN - Ben Tingen (34) uit Bovensmilde heeft in De Bonte Wever in Assen de Open Nederlandse proftitel in het cruisergewicht gewonnen. De partij werd na de zevende ronde beëindigd na een medische interventie omdat tegenstander Drazan Janjanin uit Bosnië z'n pink had gebroken.

Geschreven door Karin Mulder

"Ik kreeg paar keer een klap op m'n achterhoofd. Ik denk dat hij daar z'n pink op kapot heeft geslagen. Ik had ook liever op een andere manier gewonnen. Maar dit hoort ook bij sport", zegt Tingen meteen na afloop van de partij.



Voor het eerste bokste hij een wedstrijd over tien rondes van drie minuten. En dus wist hij dat hij zijn krachten moest verdelen en dat lukte goed. "Ik heb me voor het eerst echt aan m'n opdracht gehouden. Daar ben ik blij mee. Hij raakt nu geblesseerd. Maar anders had ik het ook wel afgemaakt." Na vier Nederlandse titels bij de amateurs kreeg hij vanavond zijn eerste belt bij de profs.



'Hij stond compact'

Zowel in de zesde ronde als in de zevende ronde ging Janjanin neer. Maar zomaar de partij afmaken lukte niet voor Tingen. "Het was lastig om goed door te komen. Hij had weinig ruimte op z'n lichaam. Hij is klein. Z'n niergordel zat vrij hoog en daar zette hij z'n ellebogen op. Dus hij stond vrij compact", zegt Tingen na afloop van z'n tiende profpartij.



In de blote kont

Het geduld van de bokser uit Bovensmilde werd lang op de proef gesteld. Pas rond middernacht mocht hij de ring betreden. En geheel volgens traditie kwam hij op met "In de blote kont" van Mooi Wark.